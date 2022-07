Marcolin: «Lukaku non cambia il gioco dell’Inter! Sanchez? Scelta non solo tecnica»

Dario Marcolin, intervistato da Tuttosport ha detto la sua riguardo l’attacco dell’Inter, in particolare l’arrivo di Romelu Lukaku e l’uscita di Alexis Sanchez.

ATTACCANTI INTER – Marcolin dice la sua riguardo l’attacco dell’Inter: «Quando hai le coppie nei ruoli sei in linea con quello che devi fare. Edin Dzeko è il vice di Romelu Lukaku, Joaquin Correa il vice Lautaro Martinez. È vero che il cileno ha risolto delle partite l’anno scorso da subentrato, nessuno discute la bravura del giocatore, ma si deve tenere conto del fattore economico: in questo caso decidono le colonne del più e del meno. Lukaku? Non credo, il tecnico nerazzurro attacca con sei uomini e lo fa al di là delle caratteristiche dei giocatori. Credo che il belga porterà maggiore fisicità, ma i concetti resteranno i medesimi della passata stagione».