Marcolin: “Inter, Lukaku-Brozovic imponenti. Il Napoli ha un vantaggio”

Condividi questo articolo

Inter e Napoli si sfideranno sabato sera, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri partono sfavoriti su un duplice piano, secondo Dario Marcolin, che cita Lukaku e Brozovic. Le parole dell’ex calciatore a “Radio Marte”.

ALTRO FISICO – Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, partirà con gli azzurri in vantaggio. Forti della vittoria corsara a San Siro, gli uomini di Gennaro Gattuso potranno gestire la partita in modo diverso rispetto a quelli di Antonio Conte. Un vantaggio fondamentale per i padroni di casa, vista la netta differenza con i nerazzurri sul piano fisico. Un divario che si traduce in una diversa esigenza di gestione delle energie. Dario Marcolin, ex calciatore oggi opinionista, vede un vantaggio notevole in questa differenza. Nonostante entrambe le squadre siano ferme da inizio marzo, la risposta fisica sarebbe diversa. Il commento di Marcolin: «Quando si comincia la stagione, di solito le squadre che hanno giocatori più piccoli dal punto di vista fisico vanno in forma prima. Il Napoli ha Insigne, Mertens, lo stesso Zielinski, ma anche Callejon. L’Inter ha Lukaku, anche Brozovic, che fisicamente sono più imponenti. Il Napoli di Gattuso non era ultra-offensivo, ma cominciava a pressare a metà campo. È una squadra compatta e non più lunga e larga».