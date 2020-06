Sensi, che voglia di tornare: “Manca sempre meno”. Gioca Napoli-Inter?

Sensi esprime sui social la sua voglia di tornare in campo dopo lo stop obbligato dall’emergenza Coronavirus. Il centrocampista ha pubblicato un post su Instagram, facendo intendere la sua frenesia di giocare. Partirà dal primo minuto in Napoli-Inter?

VOGLIA DI TORNARE – Stefano Sensi è stato un punto di riferimento importante per l’Inter a inizio stagione. I tanti infortuni hanno poi rallentato la sua esplosione in nerazzurro, ma ora l’italiano è carico e pronto a tornare. Dopo lo stop forzato, è chiara la voglia di tornare a stupire in campo con la maglia nerazzurra. “Manca sempre meno” e due pallini nerazzurri: chiaro messaggio in vista di Napoli-Inter. Sensi vuole esserci.