Bastoni non vede l’ora: clessidra e foto con Callejon. Verso Napoli-Inter

Condividi questo articolo

Bastoni è sempre molto attivo sui social network. Il difensore ha pubblicato questa sera una storia su Instagram, sottolineando come ormai manchino pochi giorni in vista del ritorno in campo in Napoli-Inter. Il centrale pone all’evidenza dei suoi followers una foto con Callejon

VERSO LA SEMIFINALE – Antonio Conte fa i conti con presenze e assenze in difesa, ma alla fine Alessandro Bastoni dovrebbe esserci in Coppa Italia. Dopo diversi mesi senza partite ufficiali, il centrale fa capire come ci sia grande attesa per il ritorno in campo. Napoli-Inter, inoltre, è la semifinale di ritorno in Coppa Italia, importante obiettivo stagionale. Il centrale ha pubblicato una foto in cui chiude Callejon e una clessidra come didascalia: l’attesa cresce sempre di più.