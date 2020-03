Marchetti: “Napoli-Inter a oggi in calendario. Il Prefetto guarda due cose”

Napoli-Inter, per ora, è ancora in programma giovedì alle ore 20.45. In Coppa Italia è stata rinviata Juventus-Milan (vedi articolo), ma al momento la partita del San Paolo si giocherà regolarmente fra poco meno di quarantotto ore, e a porte aperte. Luca Marchetti, nell’ultima edizione di Sky Sport 24, ha spiegato come si deciderà se andare avanti.

RINVIO? – Luca Marchetti commenta il rinvio di Juventus-Milan, poi si sposta sull’altra semifinale di Coppa Italia: «Anche Napoli-Inter è una partita che a oggi rimane in calendario. Il Prefetto di Napoli, però, dovrà guardare le indicazioni che arrivano e il Decreto Ministeriale, per capire se si potrà giocare o no. È una situazione che va analizzata ora dopo ora, perché siamo all’interno di una situazione che riguarda non solo il calcio ma l’Italia intera. È evidente che ci siano delle ripercussioni».