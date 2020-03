UFFICIALE – Rinviata Juventus-Milan! Caos Coppa Italia? Inter aspetta

Juventus-Milan è stata ufficialmente rinviata. La clamorosa notizia era nell’aria già nelle ultime ore, ma ora è stata confermata. Da capire ora quando verrà recuperata la semifinale di Coppa Italia, in un incastro già difficile per la Serie A. Conseguenze per l’Inter? Di seguito le ultime novità da SkySport24

NUOVO RINVIO – Juventus-Milan non si giocherà domani sera. La partita, dopo l’incontro in Prefettura, è stata rinviata per l’emergenza Coronavirus. Nelle ore delle grandi polemiche per Juventus-Inter e le date di recupero, altro stop per il calcio italiano, stavolta in Coppa Italia. Ora da capire come verranno recuperati questi eventi e il calcio resta in attesa del decreto di Conte per un eventuale stop per un mese degli eventi sportivi e non.