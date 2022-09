Marchetti: «Inzaghi? La vecchia legge del calcio è sempre la stessa»

Luca Marchetti ha parlato del periodo difficile dell’Inter e della situazione relativa all’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi.

SITUAZIONE – Queste le parole sull’Inter e Simone Inzaghi da parte di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Periodo in casa Inter? Non dico che la situazione sia preoccupante, ma nessuno si aspettava che i nerazzurri potessero ritrovarsi in questa condizione. L’Inter ha cambiato relativamente poco, anzi ha allargato la rosa dei titolari. La società ha avuto la forza e forse l’incoscienza di tenere tutti i big. Inzaghi non può diventare all’improvviso un brocco, però la vecchia legge del calcio è sempre la stessa, se c’è bisogno di un cambiamento a pagare è l’allenatore. Bastoni? Nessuno prende bene una sostituzione alla mezz’ora, specialmente se arriva perché sei ammonito. Parliamo di giocatori che sanno giocare con un cartellino sulle spalle, non so se Inzaghi vede Bastoni meno lucido ma questa è un’impostazione che ha sempre avuto il tecnico, fin dai tempi della Lazio. È una sua strategia, non è sbagliata in principio ma è sbagliato l’eccesso, e a Udine è stato eccessivo il doppio cambio alla mezz’ora. Alle volte si rischia di fare un danno».