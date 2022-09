Longhi: «Inzaghi con Lukaku ora costretto a cambiare gioco, con Dybala no!»

Con l’acquisto di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi dovrà modificare il suo sistema di gioco all’Inter. Secondo Bruno Longhi su Radio Sportiva, invece, con Paulo Dybala sarebbe stato diverso.

SCELTA SBAGLIATA – Bruno Longhi parla così del momento dell’Inter, in particolare dell’attacco nerazzurro con l’arrivo di Romelu Lukaku. Poi un parere anche sulle sostituzioni: «Prendendo Lukaku devi giocare con il baricentro basso per avere le praterie in attacco. Se avessi preso Dybala, invece, avresti probabilmente ripercorso la strada della scorsa stagione. Cambi dopo 30′? Chiaro che Inzaghi sia andato nel pallone, ma ci sta anche perché se le cose non vanno, provi a cambiarle subito a partita in corso, e poi magari con questi cambi va a finire anche peggio».