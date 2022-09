Lukaku, oggi lavoro in campo. Crescono percentuali per Inter-Roma

Romelu Lukaku sta recuperando dall’infortunio occorsogli lo scorso 28 agosto e potrebbe tornare in campo nel match tra Inter e Roma.

RECUPERO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Romelu Lukaku oggi lavorerà per la prima volta in campo dopo settimane fra piscina, palestra e infermeria. Crescono dunque le percentuali di vedere l’attaccante belga in campo il prossimo 1 ottobre per la partita tra Inter e Roma.

Fonte: SportMediaset.it