Marchetti: «Inter come qualità più avanti ma Juventus per punti è lì»

Luca Marchetti ha parlato dell’Inter e della Juvenuts dopo il big match del campionato di Serie A vinto dalla squadra di Simone Inzaghi.

MERCATO – Queste le parole di Luca Marchetti ha parlato della crescita dell’Inter, dove si vede la grande mano sul mercato, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Marotta ha delle grandi qualità, di certo non lo scopriamo oggi. Ha anche l’abilità di comporre uno staff di livello, basti guardare ad Ausilio e Baccin. È lui poi che rappresenta l’Inter nelle vesti istituzionali. Ci sono state grandi operazioni a parametro zero, ma quando è servito l’Inter ha anche investito, come per Pavard e Frattesi».

DIFFERENZA – Marchetti ha spiegato. «La differenza tra Inter-Juventus come squadre risiede nell’esperienza degli interpreti? A livello di qualità l’Inter è più avanti, ma la Juventus per punti ottenuti ha dimostrato di essere lì. Per le strategie di mercato chiaramente molto dipende che tipo di fondi si hanno a disposizione, ma da un certo punto di vista sono accomunabili, come le cifre investite per Frattesi e Locatelli».