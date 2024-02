In Inter-Juventus braccetti decisivi: che differenza rispetto all’andata

Un fattore fondamentale della vittoria dell’Inter contro la Juventus è stato il rendimento dei braccetti, Bastoni e Pavard. Forse non a caso entrambi assenti all’andata.

BRACCETTI FONDAMENTALI – Inter-Juventus ha visto i nerazzurri riuscire a sviluppare gioco e occasioni contro una delle migliori difese in Serie A. E una chiave di questo sono stati i cosiddetti braccetti, i difensori esterni della linea a tre. Pavard è risultato persino il migliore in campo, ma anche Bastoni ha fornito una prova di qualità e quantità. Va sottolineato un fatto: entrambi all’andata erano assenti. E la differenza non è casuale.

CAMBIAMENTO EVIDENTE – Juventus-Inter di fine novembre vedeva come titolari in difesa Acerbi, de Vrij e Darmian. Un trio sicuramente affidabile, ma complessivamente diverso da Bastoni-Acerbi-Pavard. E infatti l’Inter nel suo complesso è cambiata. I braccetti nello specifico hanno gestito la prima impostazione con qualità e personalità, diventando un problema per le coperture di Allegri. Una differenza quasi totale rispetto alle difficoltà e agli errori visti a Torino.