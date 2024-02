Calhanoglu metronomo dell’Inter, un dato sottolinea l’ovvio

Hakan Calhanoglu è sempre più al centro del mondo Inter. Il regista turco svetta in tutte le metriche più importanti nel suo ruolo, come si evince dai numeri di FootData.

LUCE IN MEZZO – Neanche 48 ore dopo il fischio finale di Inter-Juventus, molti tifosi nerazzurri e addetti ai lavori sono ancora ossessionati da Hakan Calhanoglu. E più precisamente dal suo lancio fantascientifico per Federico Dimarco a metà primo tempo. Che solo un grande intervento difensivo non ha portato al gol di Marcus Thuram. Un lancio lungo che non esalta solo le proprietà di calcio del turco, proverbiali e già note. Ma evidenzia soprattutto la visione di gioco di Calhanoglu, e la sua abilità nel tracciare nuove trame per aprire la manovra nerazzurra. Il numero 20 dell’Inter è l’autentico metronomo della squadra di Simone Inzaghi, e due dati in particolare lo sottolineano.

FACILITÀ VERTICALE – Nel ruolo di Calhanoglu è fondamentale sbagliare meno palloni possibili. E in questo il turco riesce benissimo. Tanto che, come si vede dalla tabella di FootData, è il migliore in Serie A per passaggi portati a compimento, considerando la media a partita:

Nella classifica troviamo anche Nicolò Barella, che però è indietro di 10 passaggi medi a partita rispetto al compagno di reparto. E il dato non cambia se stringiamo il cerchio, concentrandoci sui passaggi in verticale riusciti. Questa la top5 della Serie A, proveniente sempre da FootData:

Tra i centrocampisti centrali, includendo mezzali, registi e mediani, nessuno è più proficuo e preciso di Calhanoglu in Serie A. Con lui la palla è in sicurezza, e il gioco dell’Inter si sviluppa di conseguenza. Come succedeva con Marcelo Brozovic, di cui Calha non fa sentire assolutamente in mancanza.