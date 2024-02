Pavard alza ancora il livello e domina Inter-Juventus con la sua eleganza

Benjamin Pavard è senza dubbio tra i migliori in campo di Inter-Juventus (1-0). E non solo perché entra di prepotenza negli highlights della partita.

GUIDA SILENZIOSA – I primi mesi servivano ad ambientarsi nel mondo Inter. Ma ora Benjamin Pavard è a tutti gli effetti un leader dei nerazzurri. E lo dimostra partita dopo partita. Non solo nelle scelte di campo, come già aveva fatto vedere a Firenze. Ma anche e soprattutto nell’atteggiamento. E Inter-Juventus di ieri rischia di essere il manifesto – finora – del valore aggiunto di Pavard. La partita in cui si vede tutta l’importanza di un giocatore con un Mondiale e una Champions League in bacheca, abituato quindi a giocare sui migliori palcoscenici. E con tutta l’umiltà del mondo si erge a guida per i compagni di squadra.

SEMPRE PRESENTE – Inter-Juventus di Pavard è una partita divisa equamente in due, per certi versi. Perché nel primo tempo l’inconsistenza bianconera gli permette di svincolarsi dai compiti difensivi e di proiettarsi costantemente in avanti. Arrivando a influire nell’azione del gol vittoria, con la semi-rovesciata in mezzo all’area che porta all’autogol decisivo di Federico Gatti. Nel secondo tempo invece Pavard deve preoccuparsi maggiormente di chiudere gli spazi dietro, costringendo la Juventus a provare gli assalti sempre dal lato opposto al suo. Pur con due fasi di gioco così separate, c’è però un fil rouge che lega l’intera prestazione di Benji (qui il suo voto).

QUANTA ELEGANZA – Uno degli aspetti più sottovalutati di Pavard è il suo atteggiamento in campo. Perché il francese è sempre estremamente lucido e concentrato, e soprattutto non sembra mai andare in difficoltà. Giocando con una tranquillità sorprendente, che aiuta anche i compagni a non cedere a facili nervosismi. E non a caso Pavard è il secondo giocatore dell’Inter per passaggi riusciti (63, dietro ai 100 di Calhanoglu) da quanto emerge dal report ufficiale della Lega Serie A. E si muove dietro al turco anche nei km percorsi: 11,654 km, il terzo calore più alto tra i nerazzurri. Tutti percorsi con un’eleganza che sta diventando ormai proverbiale, per Pavard e per l’Inter.