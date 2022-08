Marchetti: «Gosens? Ingeneroso giudicarlo dopo un mese ma serve di più»

Gosens avrà il difficile compito di non far rimpiangere Perisic. Il tedesco non ha fatto un grande precampionato all’Inter, ma dovrà assolutamente migliorare. Così il giornalista Marchetti, in collegamento con TMW Radio.

MIGLIORARE − Questa la considerazione di Luca Marchetti sul laterale tedesco arrivato a gennaio all’Inter: «Robin Gosens deve tornare a essere quello dell’Atalanta. Lui è stato fermo per un brutto infortunio. Lo scorso anno ha fatto una manciata di minuti dietro Ivan Perisic che era impossibile toglierlo dal campo. Ora giudicarlo per il primo mese sarebbe ingeneroso ma per quello che abbiamo visto finora ci spinge a dire che Gosens dovrà migliorare».