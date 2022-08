Politano: «Uno Scudetto a Napoli ne vale 10 al Nord! In tante rafforzate»

Matteo Politano dice la sua sul sogno Scudetto in casa Napoli, varrebbe molto di più rispetto al Nord. Per l’ex Inter, tante squadre si sono rafforzate e sarà dura

VALE DI PIÙ − L’ex Inter Politano parla degli obiettivi del Napoli a Radio Kiss Napoli: «Tante squadre si sono rafforzate, ma dobbiamo cercare di riconquistare la Champions League. È il sogno di tutti vincere uno Scudetto, al Napoli uno vale dieci al Nord, venendo da una piazza come Roma so cosa significa per loro la squadra, i sacrifici per vedere le partite. Champions League? È uno stimolo immenso, ci aspetta un girone difficile».