Braglia: «Onana? Non lo avrei preso! Inzaghi? Deve cambiare un aspetto»

Onana è uno dei nuovi acquisti dell’Inter che prepara dunque la strada per il dopo Handanovic. Simone Braglia, ex portiere intervenuto a TMW Radio, critica l’acquisto del portiere camerunense. Di seguito le sue dichiarazioni.

ACQUISTO SBAGLIATO – André Onana secondo Simone Braglia non è l’acquisto giusto per l’Inter: «Io non lo avrei preso. Avrei preso un profilo che potesse rimpiazzare Samir Handanovic in futuro. Il ruolo del portiere si è modernizzato ma non cambia la sostanza, deve saper parare prima che saper impostare coi piedi. Se ha più timori Massimiliano Allegri o Simone Inzaghi? Saranno le prime partite a dirlo. Detto che qualche problema lo può avere Inzaghi, di tipo gestionale. Deve migliorare e cambiare qualcosa rispetto allo scorso anno, dove ha sbagliato nella fase più delicata».