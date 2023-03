Marchetti: «Conte lasciò Inter per un motivo. Non è da escludere…»

Luca Marchetti ha parlato del futuro di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, di recente accostato di nuovo anche al club nerazzurro.

FUTURO – Queste le parole da parte di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul futuro di Antonio Conte. «Io non so se oggi Conte a livello economico può essere un allenatore sostenibile dalle italiane. Bisognerà vedere se avrà intenzione di abbassare il suo ingaggio, ricordiamo che lui lascia l’Inter perché non vede più le prospettive che gli erano state presentate due anni prima per essere competitivi in Italia e in Europa. La Juve non sa se giocherà la Champions o meno, ora c’è una dirigenza nuova e non sappiamo se vorrà andare avanti con Allegri. In questo momento è difficile capire dove potrà andare Conte, non è da escludere che possa avere mercato anche all’estero. In Italia oggi può vincere chiunque, il discorso di progetto è molto ampio e delle italiane nessuna ha una grande disponibilità economica per portare avanti un progetto che possa interessare a Conte. Se dovesse interrompere il rapporto con Mourinho, la Roma avrebbe un tesoretto da poter investire su Conte. Se Conte sarà convinto dalla rosa e dal progetto Roma allora potrebbe accettare, siamo alle ipotesi e alle considerazioni personali al momento».