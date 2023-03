Dzeko, rinnovo vicino ma non fatto: la volontà dell’Inter e le cifre

Dzeko, come raccontato anche stamattina (vedi articolo), è vicino a rinnovare il contratto con l’Inter in scadenza al 30 giugno. Stando a Sport Mediaset non è però ancora fatta per l’accordo.

VICINO ALLA FIRMA – Edin Dzeko ha un contratto fino al 30 giugno, ma a differenza di Milan Skriniar non dovrebbe lasciare l’Inter. La trattativa per il rinnovo procede in maniera positiva, con le parti che si stanno avvicinando a un’intesa. La società, indica Sport Mediaset, ha convinto l’attaccante ad accettare un prolungamento per una sola stagione, anziché due come voleva. L’altro fronte è che l’Inter non vuole offrire a Dzeko, che lo scorso 17 marzo ha compiuto trentasette anni, lo stipendio da cinque milioni che chiede. Si continua a trattare, ma già il fatto che il numero 9 abbia abbassato le sue pretese è un segnale. Per Dzeko possibile anche l’opzione di un’estensione fino al 2025, ma a discrezione dell’Inter.