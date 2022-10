Marchegiani: «Lautaro Martinez e Barella leader dell’Inter. Altri due utilissimi»

In collegamento dagli studi di Sky Sport l’ex portiere della Lazio ed ora opinionista Luca Marchegiani ha parlato delle prestazioni di Lautaro Martinez e Nicolò Barella nelle ultime settimane. I due giocatori vivono un vero e proprio periodo di grazia.

I LEADER NERAZZURRI – Dopo l’incredibile vittoria dell’Inter sulla Fiorentina abbondano gli elogi per molti giocatori nerazzurri. I due volti di questo periodo roseo sono proprio coloro che non ricevevano buone parole dai tifosi ad inizio anno: Lautaro Martinez e Nicolò Barella. L’opinionista di Sky Sport Luca Marchegiani ha parlato così dei due giocatori: «Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono i veri leader di questa squadra. Sono i due giocatori che riescono a dare di più in campo. Io sono innamorato del tiro di Lautaro. Gli inserimenti di Nicolò sono sempre un pericolo. Oltre a lui anche gli altri centrocampisti, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, lavorano tantissimo e aiutano l’Inter ad ottenere questi successi».