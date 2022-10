Tardelli: «Barella fondamentale per l’Inter e si vede. Dzeko? Era fallo»

Anche l’ex giocatore Marco Tardelli ha analizzato Fiorentina-Inter, focalizzandosi soprattutto sulla crescita di un giocatore in particolare. Ovvero Nicolò Barella, del quale ha parlato negli studi di Rai Due durante 90esimo Minuto.

FONDAMENTALE – Da ex centrocampista, Marco Tardelli ha sottolineato l’importanza di un giocatore in particolare per la formazione nerazzurra: «Quando sta bene Barella si vede qualcosa in più nell’Inter. Di conseguenza la squadra si muove meglio. È un giocatore determinante per questa squadra. Cresciuto lui, è cresciuta tutta la squadra».

POLEMICHE ARBITRALI – Tardelli si è poi focalizzato sulle polemiche arbitrali di Fiorentina-Inter: «Dimarco poteva tirarsi indietro nel suo intervento visto che non prendeva la palla. Invece ha continuato ad andare avanti e ad affondare il tackle. Secondo me quello di Dzeko era fallo, bisogna valutare anche il momento».