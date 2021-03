Marani: «Scudetto? Corsa tra Inter e Juventus, hanno qualcosa in più»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, attualmente capolista in Serie A. Secondo il giornalista la corsa scudetto è riservata ai nerazzurri e alla Juventus di Andrea Pirlo

CORSA SCUDETTO – Matteo Marani parla a proposito della corsa scudetto e ad un posto in Champions League in Serie A: «Scudetto? Io credo che Inter e Juventus facciano un campionato a sé, fanno un campionato tra loro due. Hanno qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Milan? Exploit grande, è giusto che stia tra le prime 4. Il Napoli, assieme alla squadra di Conte e i bianconeri è la squadra più forte».