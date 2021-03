Martinez (ct Belgio): «Lukaku? In attesa, speriamo di averlo con noi»

Romelu Lukaku, nonostante il divieto dell’ATS di Milano, è stato convocato dal Belgio. Il CT Martinez ha parlato della situazione relativa all’attaccante dell’Inter al portale belga RTL

SPERANZA – Queste le parole di Roberto Martinez: «Lukaku? È una situazione normale con la pandemia che stiamo vivendo. Romelu è in un gruppo che è stato isolato. Ci sono diversi passaggi, i test devono ancora essere eseguiti. Abbiamo esperienza da situazioni precedenti, le cose possono cambiare di giorno in giorno. Ciò che conta in questo momento è la salute e la sicurezza di Romelu. Non penso che si debba prendere una decisione ora per tutte e tre le partite. Penso che sia troppo presto per dare una risposta chiara sulla sua possibilità di unirsi a noi. Le autorità locali devono dare il via libera. Si tratta di azioni intraprese in ogni campionato per garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti in una determinata area. Dobbiamo vedere come si svilupperà. L’ho chiamato., Perché noi hanno tre partite in rapida successione ed è un’opportunità per vederlo giorno dopo giorno».

Fonte: rtl.be