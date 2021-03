Olanda, i convocati del ct De Boer: assente De Vrij, due ‘italiani’

L’Olanda, sarà impegnata, in tre gare valevoli per la qualificazioni ai mondiali di Qatar in programma nel 2022. Il CT degli “oranje” ha diramato quest’oggi le convocazioni. Assente il calciatore dell’Inter Stefan De Vrij

CONVOCATI – Stefan De Vrij, calciatore dell’Inter, non figura all’interno dell’elenco dei convocati del CT dell’Olanda, Frank De Boer, per le prossime 3 partite della propria Nazionale. Scelta obbligata per l’ex allenatore nerazzurro: il numero 6 dell’Inter, infatti, è positivo al Coronavirus. Nella lista dei convocati figurano invece due calciatori militanti in Serie A: De Ligt della Juventus e De Roon dell’Atalanta. Di seguito la lista completa dei convocati.