Marani: “Mi aspettavo un’altra Inter, inutile tirare fuori il calendario”

Matteo Marani, nel suo consueto intervento per “Sky Sport 24”, ha analizzato i temi della giornata di campionato mostrandosi critico con l’Inter e Antonio Conte dopo il pareggio ieri sul campo della Roma

PRESTAZIONE DELUDENTE – Marani si aspettava un’altra Inter all’Olimpico: «Mi aspettavo un’altra Inter. Mi aspettavo un’Inter con la ferocia di una squadra che in qualche modo prova a rimettere in discussione il campionato e non è successo. L’Inter da un po’ di tempo non è riuscita ad essere la squadra anti Juventus come era stata nella prima parte della stagione. Nel girone di ritorno è sesta in classifica. Possiamo parlare di calendario, di giocatori, di acquisti? Antonio Conte è il numero uno e tutti lo consideriamo il più bravo nel tirare fuori il massimo, non serve in questo momento tirare fuori i problemi del calendario».