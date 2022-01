Marani: «Inter-Milan? Da capire chi uscirà meglio dalla sosta. Gosens…»

Matteo Marani, intervenuto su Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha presentato il derby di Milano tra Inter e Milan. Secondo il giornalista, la sosta sarà decisiva per capire il da farsi

COME ARRIVANO − Marani sul duello di sabato a Milano: «Derby? Dobbiamo vedere chi ha guadagnato di più dal riposo, l’Inter ci è arrivata in riserva. Vinse l’ultima partita all’ultimo e con l’Atalanta aveva faticato parecchio. Anche il Milan non al meglio, questa sosta può giovare. Mercato? Inter e Milan coerenti, i nerazzurri hanno preso Gosens che è stato il migliore laterale sinistro della Serie A nelle ultime stagioni. Anche il Milan coerente che prende ispirazioni da determinati club europei, fa un percorso di crescita progressivo e graduale. Sarà un derby importante, chiaro che se l’Inter dovesse vincere diventa poi difficile recuperarla».