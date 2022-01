Scamacca, Lucca facilita l’assalto dell’Inter: la strategia dei nerazzurri

Gianluca Scamacca è ormai l’obiettivo primario dell’Inter per la prossima stagione. L’acquisto di Lucca da parte del Sassuolo facilità l’assalto del club nerazzurro nei confronti dell’attaccante della Nazionale

STRATEGIA − Scamacca è l’oggetto dei desideri della dirigenza nerazzurra. L’Inter è ormai convinta a puntare dritto sull’attaccante del Sassuolo per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Come riporta Sport Mediaset, il vicino acquisto da parte del Sassuolo di Lorenzo Lucca va proprio su questa direzione con il club nero-verde consapevole di dover perdere in estate il proprio gioiello. La strategia dei nerazzurri è chiara. Si punterà ad un colpo alla Locatelli: prestito oneroso con obbligo biennale.