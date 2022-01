Dzeko, Inter pensa al suo erede: un nome in cima alla lista

L’Inter starebbe cominciando a pensare all’erede dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko: un nome sarebbe in cima alla lista.

EREDE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, visto che l’età non è dalla sua parte, l’Inter sta pensando all’erede di Edin Dzeko. Il nome in cima alla lista è Gianluca Scamacca. L’attaccante difficilmente rimarrà al Sassuolo la prossima stagione. Non è un caso che il club neroverde sta cercando di prendere Lucca e Moro.

Fonte: Sport.Sky.it