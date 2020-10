Marani: “Inter, ieri due punti persi. Su Nainggolan mi sarei opposto”

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha dedicato un breve pensiero all’Inter e alla cessione di Radja Nainggolan, per la quale si tratta ancora col Cagliari

NAINGGOLAN L’AVREI TENUTO – Marani avrebbe tenuto il centrocampista belga: «Fossi stato nell’Inter mi sarei messo fisicamente in mezzo per non farlo andare via. So che il giocatore vuole andare via e andare in Sardegna, lo capisco, ma io l’avrei tenuto. Lazio-Inter? Ieri l’Inter ha perso due punti».