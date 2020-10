Inter-Moses, trattativa difficile: si discute col Chelsea – SM

Condividi questo articolo

Moses Inter

L’Inter rivuole Moses in prestito dal Chelsea. La trattativa sembra essere difficile, ma ci sono ancora alcune ore di mercato per trovare una soluzione

Davanti all’impossibilità di poter prendere Marcos Alonso, visto che il Chelsea chiude a un prestito, l’Inter prova a rimediare un esterno last minute e il prescelto è sempre in casa Chelsea. Si tratta di Victor Moses, già avuto in prestito dal Chelsea nella scorsa stagione. Secondo “Sport Mediaset” l’operazione è difficile visto il poco tempo a disposizione, ma i nerazzurri proveranno a trovare una quadra nelle ultime ore di mercato.