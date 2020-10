Eriksen, lâ€™Inter riceve un sondaggio da un club estero. Tempi ridotti

Eriksen, l’Inter riceve un sondaggio da un club estero. Tempi ridotti

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Inter-Pisa

In queste ultime e febbrili ore di mercato potrebbero esserci novità importanti per l’Inter. Sarebbero arrivati dei sondaggi per Christian Eriksen da un club di Bundesliga

Novità importanti per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, anche se non è considerato un esubero, è comunque nella lista dei sacrificabili dell’Inter. Secondo “Sportitalia” ci sarebbe stato un sondaggio dell’Hertha Berlino per l’ex Tottenham. In Germania il mercato chiude alle 18, il tempo è veramente poco per poter imbastire una trattativa, ma i tedeschi ci provano.