Joao Mario, vicino addio all’Inter: accordo con lo Sporting CP. La formula

Joao Mario Lokomotiv Mosca

Joao Mario è pronto a lasciare l’Inter. Secondo quanto riportato da “Sportitalia” infatti, il club nerazzurro avrebbe trovato l’accordo con lo Sporting CP per la cessione del centrocampista portoghese.

CESSIONE – Joao Mario è pronto a dire addio all’Inter. Il centrocampista portoghese non ha mai fatto parte del progetto nerazzurro ed adesso è pronto a lasciare Milano. Secondo quanto riferito da “Sportitalia”, infatti, lo Sporting CP avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter per il ritorno del centrocampista nerazzurro in patria. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Joao Mario, in Portogallo, guadagnerebbe circa 2.7 milioni di euro, cifra da calciatore top.