Eriksen, Borussia Dortmund insiste per il prestito dall’Inter. La situazione

Christian Eriksen, a poche ore dalla chiusura del mercato, continua ad essere al centro di voci insistenti. Dopo i rumors di un eventuale interesse dell’Herta Berlino (qui i dettagli), secondo quanto riportato da “Sportitalia”, il centrocampista danese avrebbe rifiutato un’altra squadra di Bundesliga

NO AL PRESTITO – Christian Eriksen continua ad essere al centro di voci di mercato. Secondo quanto riportato da “Sportitalia”, infatti, il Borussia Dortmund ha bussato alla porta dell’Inter. per acquisire il centrocampista ex Tottenham in prestito. Il trequartista nerazzurro, però, ha rifiutato il trasferimento. Mancano poche ore alla fine del mercato, si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.