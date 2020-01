Marani: “Inter, che occasione! Rosa da ampliare, Conte vuole mercato”

Matteo Marani, vicedirettore di “Sky Sport”, ha parlato negli studi di “Sky Sport 24” del mercato dell’Inter e delle richieste di Antonio Conte, necessarie per sfruttare l’occasione di giocarsi lo Scudetto contro la Juventus.

OCCASIONE DA SFRUTTARE – Giocarsi lo Scudetto punto a punto contro una Juventus che domina il campionato da anni è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ecco perché per l’Inter è ora più che mai importante fare uno sforzo sul mercato e regalare al suo allenatore i giocatori richiesti. Una tesi sostenuta anche da Matteo Marani, vicedirettore di “Sky Sport”, che ha commentato con queste parole il movimento sul mercato da parte della squadra nerazzurra: «Conte ha spiegato a più riprese quanto conti questo mercato di gennaio. Essere andati alla sosta con 42 punti è stato figlio anche degli straordinari. Chiaro che ora l’Inter recupererà dei giocatori come Sensi, Barella e Sanchez e sarà un’opportunità in più. Non c’è dubbio però che la rosa vada ampliata e allargata. Certo, non c’è più la Champions League, ma resta sempre l’Europa League da giocare. Restare attaccati alla Juventus è un’occasione che va sfruttata al meglio. Vidal, Giroud… I nomi che si fanno da tempo vanno presi e poi c’è bisogno un esterno come può essere per esempio Marcos Alonso».