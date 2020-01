Mazzola: “Napoli-Inter sarÃ  partita combattuta. Inter a tratti da scudetto”

Mazzola: “Napoli-Inter sarà partita combattuta. Inter a tratti da scudetto”

Napoli-Inter si avvicina. Le due squadre arrivano con ambizioni differenti alla sfida, con l’Inter di Conte pronta a continuare la marcia scudetto. Il Napoli, invece, vuole riscattare una stagione partita con molte difficoltà. Sandro Mazzola, nel corso di una lunga intervista rilasciata a “Il Mattino”, ha parlato della sfida di lunedì, ponendo attenzione anche alle ambizioni scudetto dei nerazzurri guidati da Conte.

SULLA PARTITA – Napoli-Inter sarà una sfida combattuta, ne è convinto Sandro Mazzola: «Sono due squadre che se vogliono sanno offrire un bel calcio, hanno giocatori di qualità e di intensità. Sono convinto che sarà una bella partita, combattuta e difficile. Il Napoli ha vissuto una prima parte di stagione sorprendentemente travagliata. L’Inter sta bene anche se qualche polemica c’è stata. I tifosi mi fermano per strada, temono che la nostra squadra possa fermarsi nel girone di ritorno come è accaduto negli ultimi tempi».

SCUDETTO – Una battuta, infine, sulle ambizioni sudetto dell’Inter: «Scudetto? Non scherziamo, altrimenti tocco ferro! Battute a parte, in certi momenti mi piace pensarlo, in altri no. E non mi riferisco a aspetti tecnici o atletici, nei quali ci siamo, ma sotto il profilo della mentalità mi rendo conto che non siamo sempre in grado di tenere alta la tensione e di gestirla».

