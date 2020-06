Marani: “Eriksen ha chimica con l’Inter, per Conte Ã¨ un salto di qualitÃ ”

Marani: “Eriksen ha chimica con l’Inter, per Conte è un salto di qualità”

Matteo Marani, in collegamento per “Sky Sport”, ha parlato di Inter e di come Antonio Conte sia riuscito a inserire Christian Eriksen

ERIKSEN INTEGRATO – Marani sostiene che Eriksen si sia integrato alla perfezione: «Io penso che la cosa più importante sia come Eriksen si è integrato, si è visto dai movimenti, c’è chimica. Conte non ha mai avuto un trequartista, è un modo di giocare nuovo. E’ un salto per uno che era partito rigidissimo ed è riuscito a cambiare tanto. In questo momento è il campionato degli attaccanti e l’Inter ne ha ben due. L’Inter può fare un filotto, per vincere il campionato deve vincerne almeno 12 su 13. Con 12 vittorie e un pareggio arriverebbe sopra i 90 punti che penso sia una quota necessaria».