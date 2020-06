Padovan: “Eriksen? Conte sospettoso all’inizio, ma la classe e qualitÃ …”

Padovan: “Eriksen? Conte sospettoso all’inizio, ma la classe e qualità…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport”, ha parlato di come Antonio Conte sia riuscito a inserire definitivamente Eriksen nell’Inter nonostante un inizio difficile

SOSPETTI INIZIALI – Padovan parla di come Conte abbia avuto difficoltà perché si aspettava Vidal: «Se parliamo di sistema di gioco il 3-4-1-2 sicuramente gli restituisce quell’uomo a centrocampo che il 3-5-2 a volte toglie. Il 3-4-1-2 è la veste migliore per Conte perché esalta Eriksen. E’ un giocatore al quale Conte si è avvicinato con sospetto, voleva Vidal, ma la qualità e la classe di Eriksen non è invisibile a nessuno quindi ha pensato di costruire su Eriksen l’Inter della seconda parte del campionato».