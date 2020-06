Pardo: “Lautaro Martinez-Barcellona? Una cosa mi diverte…”

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto ai microfoni di “Tutti Convocati”, parla di Lautaro Martinez e si fa una domanda sulle reali possibilità che l’attaccante argentino possa trasferirsi al Barcellona

LAUTARO MARTINEZ UOMO PER UN CICLO – Pardo parla di Lautaro Martinez ritenendo che potrebbe essere adatto al Barcellona, ma al tempo stesso i blaugrana non hanno le forze per strapparlo all’Inter: «Lautaro Martinez è giusto per molte squadre, prima di tutto per l’Inter e fossi l’Inter farei di tutto per tenerlo. Poi tutto si può cambiare, l’Inter ha vinto il triplete l’anno che ha venduto Ibrahimovic. Sicuramente con quell’età e prospettiva è uno di quelli con cui si può costruire un ciclo. Poi se avrà la classe di chi lo ha preceduto nel Barcellona non lo so, ma non ci sono molti altri da cercare e non mi sorprende che il Barcellona lo cerchi. Mi diverte di più capire come lo può pagare».