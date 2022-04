Marani: «Coppa Italia conta nulla, però Milan ancora penalizzato!»

Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare quanto successo in Coppa Italia tra Inter e Milan, e il finale di stagione.

ANCORA PENALIZZATO – Il giornalista Matteo Marani ha commentato così il finale di stagione e il derby di Coppa Italia: «L’Inter non è più forte dopo la vittoria contro il Milan, la squadra era già forte. In finale arrivano le due squadre più forti del campionato cioè Inter e Juventus. Questo dice che intanto il Milan ha fatto una stagione formidabile perché è andata al di là delle proprie possibilità e dei propri limiti. La dirigenza è sempre il segreto del successo delle società e lo stesso dico anche dell’Inter. Simone Inzaghi ha un meraviglioso paradosso, cioè quello di poter vincere addirittura tre titoli in una sola stagione, questo sarebbe qualcosa di storico e straordinario. In se e per se la Coppa Italia non conta nulla, però è un elemento che prolunga quello che abbiamo già visto in campionato cioè un Milan che protesta perché ha subito dei torti in tutta la stagione. L’Inter è tornata a fare l’Inter. La Juventus ha messo fuori una delle squadre migliori del campionato che è la Fiorentina. Sarà un finale molto bello e divertente».