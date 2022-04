Romano: «Bremer, Inter in vantaggio su club italiani! Rischio estero»

Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel suo podcast Here We Go su Spotify ha parlato anche di Gleison Bremer, possibile acquisto dell’Inter.

IN VANTAGGIO – Fabrizio Romano riguardo l’interesse del club per il centrale brasiliano, ha ribadito: «L’Inter lavora forte su Gleison Bremer da gennaio e ha un vantaggio considerevole. Manca solo l’accordo con il Torino perché la società non può chiudere oggi la trattativa. Se dovesse entrare nella lotta un club estero, può cambiare lo scenario. Difficile possa inserirsi un club italiano».