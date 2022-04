Vidal non ce la fa: assente in Inter-Roma. E Inzaghi ha una speranza – CdS

Vidal paga a caro prezzo l’ultima parte del Derby di Milano stravinto dall’Inter di Inzaghi a San Siro in settimana. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, il centrocampista cileno sarà costretto a dare forfait in Inter-Roma

INFORTUNIO DA DERBY – L’intervento di Theo Hernandez nel finale di Inter-Milan in Coppa Italia dà gli effetti insperati. Anche ieri Arturo Vidal ha lavorato a parte ad Appiano Gentile. E come assicurato dal collega Andrea Ramazzotti sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrocampista cileno non ci sarà contro la Roma domani. Vidal sarà, quindi, l’unico indisponibile in casa Inter per il prossimo impegno in calendario. Il tecnico Simone Inzaghi punta a riaverlo per il recupero di Bologna o in alternativa per la trasferta in casa dell’Udinese, sempre in Serie A (vedi calendario). Niente Inter-Roma per Vidal, però.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

