Maran: «Eriksen grande professionista, merita tutto l’affetto dei tifosi»

Maran, ai microfoni di “Sportitalia”, ha raccontato il proprio punto di vista su Eriksen. L’ex allenatore di Cagliari e Genoa ha tessuto le lodi del campione nerazzurro per la sua grande professionalità.

AFFETTO MERITATO – Continuano ad arrivare le dimostrazioni di affetto e stima per Christian Eriksen da tutto il mondo dello sport (domenica anche José Mourinho aveva espresso la sua vicinanza al danese, vedi dichiarazioni). L’ultima in ordine temporale è quella di Rolando Maran: «Eriksen si è dimostrato un grandissimo professionista. Tutte le dimostrazioni di affetto che sta ricevendo non sono di certo una sorpresa, ma solo una constatazione, una conferma in più. Vanno solo a dimostrare, a esaltare, quello che è veramente. Un professionista esemplare che si è sempre fatto trovare pronto e non ha mai fatto polemica. Un uomo prima del calciatore». Queste le bellissime dichiarazioni di Maran sul numero 24 dell’Inter, un campione che tutto il mondo nerazzurro ha imparato ad amare e a cui è rimasto vicino anche in questo momento difficile.