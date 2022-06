Mangia: «Lukaku e Dybala con Lautaro Martinez? Importante la gestione»

L’ex allenatore del Palermo, oggi CT di Malta, Devis Mangia, ha parlato su Tmw della grande operazione in attacco dell’Inter. La sua considerazione sul possibile tridente Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez

TRIDENTE NERAZZURRO − Mangia ritiene che il possibile trio offensivo dell’Inter potrebbe recare qualche disagio in termini di equilibrio tattico: «Romelu Lukaku e Paulo Dybala insieme? Per l’Inter sarebbero due ottime operazioni. Bisognerà capire cosa accadrà con Lautaro Martinez. Con tutti e tre ci vorrà un bel lavoro per trovare un certo equilibrio. Sarà importante la gestione».