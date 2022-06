Franco Carboni richiestissimo: il Cagliari non molla la presa con l’Inter – Sky

Franco Carboni è pronto a un’esperienza in prima squadra, presumibilmente in prestito. Di Marzio conferma quanto detto da Capozucca a Inter-News.it (vedi articolo), sulla volontà del Cagliari di prenderlo.

DOPPIA OPZIONE – Franco Carboni può scegliere: Serie A oppure Serie B. Nel massimo campionato è il Verona ad averlo richiesto, con un incontro avvenuto in sede all’Inter la scorsa settimana (vedi articolo). In cadetteria c’è il Cagliari appena retrocesso, come ha dichiarato alla nostra redazione il direttore sportivo dei rossoblù Stefano Capozucca. Per Gianluca Di Marzio di Sky Sport sarà una di queste due squadre la prossima destinazione di Carboni per la nuova stagione.