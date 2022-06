Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 21 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Il traguardo Romelu Lukaku è ormai veramente vicino per l’Inter. Il club nerazzurro ha anche formalizzato una nuova offerta al Chelsea, si aspetta la risposta dei Blues (vedi articolo). L’Inter però non sembra trascurare neanche l’affare Paulo Dybala. Non si può parlare di trattativa in stand-by, serve pazienza. Da definirsi tre situazioni (vedi articolo). Oltre alla maxi-operazione offensiva, l’Inter lavora anche per sistemare le fasce. Tutto fatto per Raoul Bellanova, mentre per Andrea Cambiaso spunta un’altra concorrente (vedi articolo). Novità, infine, sul fronte Gleison Bremer. All’Inter continua a piacere tantissimo. Fissato un incontro con il Torino (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni USCITE POSSIBILI − Massima allerta per Milan Skriniar con il PSG pronto a presentare una nuova offerta all'Inter (vedi articolo). Oltre al grande sacrificio, l'obiettivo dell'Inter sarà quello di far cassa con i cosiddetti 'esuberi'. Tra questi, Stefano Sensi con la Fiorentina che sta sondando il terreno. L'Inter ha fissato il prezzo di partenza (vedi articolo). Novità anche per Andrei Ionut Radu, il cui agente Oscar Damiani è stato in sede all'Inter. L'agente del portiere è stato ripreso anche dai nostri microfoni grazie all'inviato sul posto Roberto Balestracci (vedi articolo). L'imminente sovraffollamento offensivo spingerà l'Inter a privarsi di qualche attaccante. In bilico la posizione di Edin Dzeko (vedi articolo) nonché quella del rientrante Andrea Pinamonti. Su di lui, attesa per una grande offerta del Monza e per l'interessamento di una squadra di Serie A (vedi articolo). ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C).