Mané non preoccupa (a due settimane da Inter-Liverpool): di nuovo in campo

RECUPERATO – Non preoccupano le condizioni di Sadio Mané dopo il brutto colpo alla testa subìto nella sfida di Coppa d’Africa tra il suo Senegal e Capo Verde. Notizie che interessano indirettamente anche l’Inter, vista la sfida in programma tra due settimane contro il Liverpool. Secondo le notizie che arrivano dai canali ufficiali della nazionale senegalese, i raggi X a cui è stato sottoposto mostrano che il giocatore è recuperato. Sebbene debba essere ancora tenuto sotto controllo.