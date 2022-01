Inter-Milan, allenamento sotto gli occhi dei dirigenti per i rossoneri

Prosegue in casa rossonera la preparazione per Inter-Milan del prossimo sabato. Seduta mattutina per gli uomini di Stefano Pioli sotto gli occhi dei dirigenti.

SETTIMANA CONCLUSA – Si chiude la settimana di allenamenti in casa rossonera in vista di Inter-Milan della prossima settimana. Sessione mattutina per gli uomini di Stefano Pioli, con la presenza a Milanello dei dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Attivazione muscolare per iniziare, con a seguire esercitazioni tecniche sulle finalizzazioni, partitella e chiusura con una serie di allunghi.