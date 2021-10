Maignan, il derby Milan-Inter si allontana: infortunio non lieve

Maignan sembra destinato a saltare il suo primo derby. In vista di Milan-Inter, come fa sapere Sky Sport, è molto complicato il suo recupero dall’infortunio al polso (vedi articolo).

OPERAZIONE – Oggi Mike Maignan, portiere del Milan, si sottoporrà a intervento in artroscopia per un infortunio al polso subito contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League, ormai un mese fa. L’operazione si è resa necessaria perché il dolore non gli è passato, e lo costringerà a uno stop che Sky Sport quantifica in oltre un mese. Col derby Milan-Inter in programma domenica 7 novembre alle ore 20.45 (dodicesima giornata di Serie A) le possibilità che Maignan lo giochi appaiono ridotte. L’infortunio di Alessandro Plizzari, terzo portiere, fa sì che i rossoneri oggi faranno svolgere le visite mediche ad Antonio Mirante, che sarà tesserato da svincolato. Saranno quindi lui e Ciprian Tatarusanu a giocarsi il posto di sostituto di Maignan da sabato in Milan-Verona sino almeno al derby con l’Inter.