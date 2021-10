Damiani: «Inter, Inzaghi ha dato grande equilibrio. Serie A interessante»

Per Inzaghi il ritorno in panchina con l’Inter, sabato alle 18 contro la Lazio, sarà un match particolare in quanto il primo da ex. L’agente Damiani, intervistato da TuttoMercatoWeb, parla di cosa ha dato il tecncio ai nerazzurri e delle big di Serie A.



LOTTA APERTA – La Serie A riprenderà sabato con l’ottava giornata. Alla seconda sosta stagionale, l’agente Oscar Damiani fa un primo bilancio: «È un campionato interessante. Il Napoli è lanciato, il Milan sta facendo bene come l’Inter dove Simone Inzaghi ha dato grande equilibrio. La Juventus? Tornerà protagonista. I dirigenti sono bravi, sapranno prendere le giuste misure».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo