Prima Pagina IN Edicola: Lazio-Inter, Correa vuole esserci. Eriksen aspetta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Verso Lazio-Inter. Stop Correa: rischia di saltare il suo derby. Affaticamento muscolare in nazionale ma il Tucu vuole esserci a ogni costo. In attacco Dzeko unica certezza per Inzaghi.

TUTTOSPORT

L’Italia coccola Eriksen. Viaggio nella nuova vita del campione che entro fine anno avrà notizie sul suo futuro da calciatore.