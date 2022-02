Lukaku, Tuchel ribadisce: «Stanco mentalmente e fisicamente»

Lukaku è rimasto in panchina nel corso di Chelsea-Lille (2-0), sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Al termine della partita, il tecnico Thomas Tuchel attraverso i canali ufficiali del club è tornato a rispondere ad alcune domande legate all’attaccante belga, ribadendo quanto detto anche in un’altra intervista nel post-partita (vedi QUI).

ESCLUSO – Lukaku in panchina per 90′ in Chelsea-Lille. Tuchel al termine della partita attraverso i canali ufficiali del club ha ribadito la situazione legata all’attaccante belga: «Romelu Lukaku è stanco mentalmente e fisicamente. Oggi avevamo bisogno di intensità in campo, e di un gioco veloce con e senza palla e Romelu nelle ultime partite ha fatto fatica. Kai (Havertz, ndr) sta attraversando un buon momento di forma ed è in fiducia, ecco il motivo della mia scelta. Da settimane si allena con un livello di intensità elevato e copre bene diverse aree del campo».

Fonte: chelseafc.com